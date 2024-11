Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korrektur und Ergänzung zu: Ludwigsburg: Verkehrsunfall am Busbahnhof mit drei beteiligten Kraftomnibussen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nachdem es am Mittwochabend (13.11.2024) gegen 19.50 Uhr in Ludwigsburg zu einem Unfall am Busbahnhof gekommen ist, erfolgte bereits eine erste Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5908247. Zwischenzeitlich ergaben sich neue Erkenntnisse, die eine Korrektur des Unfallherganges notwendig machen.

Gemäß diesen Erkenntnissen dürfte ein 39-jährige Linienbuslenker das Gelände des Busbahnhofs im Bereich der Einmündung der Leonberger Straße befahren haben. Vermutlich übersah er beim Linksabbiegen einen von rechts kommenden 66 Jahre alten Linienbusfahrer und nahm diesem die Vorfahrt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Bus des 39-Jährigen gegen einen weiteren Linienbus geschoben, der den beiden anderen entgegenkam. Durch die Zusammenstöße wurde der Linienbus des 39-Jährigen stark beschädigt und der Fahrer auch schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 60.000 Euro. Alle drei Linienbusse blieben fahrbereit und konnten in das Depot gebracht werden. Während der Unfallaufnahme war die Unfallörtlichkeit bis gegen 22.20 Uhr gesperrt. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht nun zum einen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Zum anderen bittet die Polizei die Personen, die sich zum Unfallzeitpunkt in den Bussen befanden, sich zu melden, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de.

