Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall am Busbahnhof mit drei beteiligten Kraftomnibussen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (13.11.2024) gegen 19:50 Uhr befuhren ein 39-jähriger Busfahrer und ein 66-jähriger Busfahrer nebeneinander die Bahnhofstraße in Richtung Solitudestraße. Der 39-jährige Busfahrer wollte links abbiegen und übersah hierbei den links neben ihm befindlichen Bus des 66-jährigen. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, bei welchem der Bus des 39-jährigen im Anschluss noch gegen das Heck eines dritten Busses geschoben wurde. Die Busse blieben alle fahrbereit und konnten selbstständig zum Busdepot zurückkehren. Es entstand ein gesamter Sachschaden an allen Bussen in Höhe von etwa 60.000EUR. Der 39 Jahre alte Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde im Anschluss in ein Krankenhaus transportiert. Die beiden übrigen Busfahrer sowie die insgesamt etwa 20 transportierten Fahrgäste der drei Busse blieben unverletzt. Die Bahnhofstraße in Richtung Keplerstraße wurde für die Unfallaufnahme und anschließende Straßenreinigung für zwei Stunden gesperrt, zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte insgesamt drei Streifenwagenbesatzungen im Einsatz. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Sachbearbeitung übernommen.

