Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Rülzheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit mindestens einem defekten Außenspiegel kam es am Freitagmorgen gegen 08:30 Uhr in der Mittleren Ortsstraße in Höhe der Hausnummer 28 in Rülzheim. An einer Engstelle berührten sich beim Vorbeifahren die Außenspiegel der beiden Verkehrsunfallbeteiligten - einer der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Rufnummer 07274-9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell