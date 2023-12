POL-PDLD: Wörth - verhinderte Trunkenheitsfahrt

Wörth am Rhein (ots) - Zwei Polizeibeamte aus Wörth reihten sich am 02.12.2023 um kurz vor 01:00 Uhr an einer Tankstelle hinter einem alkoholisierten Mann aus Rülzheim in der Warteschlange an der Kasse ein. Als der nach dem Bezahlvorgang zu seinem Auto schwankte schritten die Beamten ein. Der 42-jährige Mann gab an, dass er lediglich zum Zigaretten kaufen nach Wörth gefahren sei. Ein Alkoholtest ergab 1,10 Promille. ...

mehr