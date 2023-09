Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall zwischen Fahrradfahrerinnen - beide verletzt

Weimar (ots)

Am Samstagabend gegen 19:15 Uhr kollidierten auf dem Radweg in der Buttelstedter Straße zwei E-Bike-Fahrerinnen. An der Kreuzung zweier Radwege übersahen sich die 32- und 37-jährigen Fahrradfahrerinnen, sodass ein Zusammenstoß trotz eingeleitetem Bremsvorgang nicht mehr verhindert werden konnte. Beide Beteiligten kamen hierdurch zu Fall und verletzten sich. Um die Verletzungen ärztlich begutachten zu lassen erfolgte die Verbringung in das Klinikum in Weimar. An den E-Bikes entstand Sachschaden.

