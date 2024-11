Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim-Perouse: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (13.11.2024) kam es gegen 07:15 Uhr auf der Kreisstraße 1013 bei Perouse zu einem Auffahrunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter PKW-Lenker fuhr im Bereich des Kreisverkehrs mit der Landesstraße 1180 im stockenden Verkehr auf eine vorausfahrende 20-jährige VW-Lenkerin auf. Die 20-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Unfallbeteiligten, einigten sie sich, einen nahegelegenen Parkplatz eines Discounters anzusteuern. Der bislang unbekannte PKW-Lenker traf jedoch nie auf dem Parkplatz ein. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell