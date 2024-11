POL-LB: Möglingen: 32-Jähriger ohne Führerschein versucht sich einer Kontrolle zu entziehen

Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Lenker eines VW Golf fuhr am Donnerstag (14.11.2024) gegen 00.35 Uhr die Landesstraße 1138 von Ludwigsburg kommend in Richtung Freiberg am Neckar entlang. Aus noch ungeklärten Gründen fuhr der Unbekannte geradeaus über die Mittelinsel eines dortigen Kreisverkehrs und kam auf der gegenüberliegenden Seite zum Stehen. ...

mehr