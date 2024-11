Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Ludwigsburg (ots)

Ein 9-jähriger Junge war am Mittwoch (13.11.2024), gegen 07:30 Uhr mit seinem Fahrrad in Jettingen auf der Grabenstraße in Richtung Schulstraße unterwegs. An der Fußgängerampel, welche über die Hauptstraße führt, missachtete er das Rotlicht und überquerte die Hauptstraße. Dabei übersah der Radfahrer den Ford eines 24-Jährigen, der aus Richtung Oberjettingen kam und bei Grün in die Kreuzung einfuhr. Der Junge wurde vom Außenspiegel des Pkw erfasst und stürzte zu Boden. Er wurde nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt und kam mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50 Euro.

