POL-LB: Oberriexingen: Pkw-Einbrecher löst Alarmanlage aus (korrigierte Fassung)

Ludwigsburg (ots) - Ein 9-jähriger Junge war am Mittwoch (13.11.2024), gegen 07:30 Uhr mit seinem Fahrrad in Jettingen auf der Grabenstraße in Richtung Schulstraße unterwegs. An der Fußgängerampel, welche über die Hauptstraße führt, missachtete er das Rotlicht und überquerte die Hauptstraße. Dabei übersah der Radfahrer den Ford eines 24-Jährigen, der aus Richtung Oberjettingen kam und bei Grün in die Kreuzung ...

mehr