Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Leonberg: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer und zwei leicht verletzte Personen sowie Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 50.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Donnerstag (14.11.2024) gegen 14.40 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost ereignete. Kurz vor der Anschlussstelle Leonberg-Ost beginnt die zweispurige Überleitung, die im weiteren Verlauf auf die BAB 81 in Fahrtrichtung Heilbronn führt. Ein 39 Jahre alter Audi-Fahrer, der dort unterwegs war, musste aufgrund hohem Verkehrsaufkommen abbremsen. Ein 19-jähriger Opel-Lenker, der sich hinter ihm befand, bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf. Ein 54 Jahre alter Hyundai-Fahrer konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig verzögern und kollidierte mit dem Opel. Eine 32-jährige Mercedes-Fahrerin, die von hinten heranfuhr, musste ausweichen, wobei sie über Trümmerteile fuhr, so dass ihr PKW ebenfalls beschädigt wurde. Der 54 Jahre alte Mann im Hyundai erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrer des Opel und des Audi erlitten beide leichte Verletzungen. Der Opel und der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr befand sich ebenfalls im Einsatz

