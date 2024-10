Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallverursacher flüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Markgrafenstraße/Herzogstraße;

Unfallzeit: 28.10.1024, 17.20 Uhr;

Bei einem Verkehrsunfall in Bocholt hat sich ein Pedelecfahrer leicht verletzt. Er befuhr am Montag, gegen 17.20 Uhr, die Herzogstraße in Fahrtrichtung Dinxperloer Straße. In Höhe des Fußgängerüberwegs kurz vor der Markgrafenstraße überholte ihn ein weißer Kleinwagen. Nach Zeugenaussagen fuhr der Wagen viel zu dicht an dem Bocholter vorbei. Als der Wagen auf einer Höhe mit dem 60-Jährigen war wurde er zudem aus dem Fahrzeuginnern laut schreiend aufgefordert, mit dem Pedelec nicht auf der Fahrbahn zu fahren. Er erschrak und führte eine Vollbremsung durch, woraufhin er stürzte. Die Unfallverursacherin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein und ohne sich um den gestürzten Mann zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleinwagen, ähnlich eines Ford Fiesta, mit Kennzeichen aus Wesel (WES-) gehandelt haben. Am Steuer habe eine Frau mit dunklen Haaren gesessen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell