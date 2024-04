POL-RT: Sturzgeschehen; Trunkenheitsfahrt; Einbruch

Polizeipräsidium Reutlingen

Esslingen (ES): Im Linienbus gestürzt

Eine Frau ist am Dienstagnachmittag in einem Linienbus gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Bus wollte gegen 13.40 Uhr von der Neckarstraße in den ZOB einfahren und musste verkehrsbedingt anhalten. Beim Wiederanfahren verlor die 88-Jährige den Halt und stürzte zu Boden. Hierbei verletzte sie sich so schwer, dass sie mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden musste. (md)

Nürtingen (ES): Betrunken unterwegs

Deutlich alkoholisiert war eine 65-Jährige, die am Mittwochmittag auf der B 313 mit ihrem Nissan einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Nürtingen aufgefallen ist. Die Frau war gegen 13.30 Uhr auf der Bundesstraße von Metzingen herkommend unterwegs, als sie beim Abbiegen in die Südumgehung beinahe die Mittelinsel streifte. Beim anschließenden Einbiegen in die Robert-Bosch-Straße geriet sie mit ihrem Wagen immer weiter nach links und sogar auf die Gegenfahrbahn. Bei der nachfolgenden Kontrolle schlug den Beamten starker Alkoholgeruch entgegen. Eine entsprechende Überprüfung der Fahrerin ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von über zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Ihr Führerschein wurde noch an Ort und Stelle einbehalten. Die Frau sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Gomaringen (TÜ): In Fahrradgeschäft eingebrochen (Zeugenaufruf)

In ein Fahrradgeschäft in der Straße Hammerwerk ist von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Zwischen 19.30 Uhr und 7.30 Uhr demontierte der Unbekannte einen Teil eines Zauns und gelangte so auf das Grundstück. Dort drang er in einen Anbau ein, über den er sich Zutritt zum Laden verschaffte. Anschließend entwendete er unter anderem mehrere hochwertige Fahrräder. Der Polizeiposten Gomaringen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die von Dienstag auf Mittwoch im Bereich der Straße Hammerwerk verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07072/91460-0 zu melden. (rd)

