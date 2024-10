Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Drei Verletzte nach Zusammenstoß

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Bundesstraße 70/Kreisstraße 23;

Unfallzeit: 29.10.2024, 16.20 Uhr;

Bei einem Verkehrsunfall in Vreden wurden am Dienstagnachmittag zwei Personen schwer- und eine leichtverletzt. Ein 41-Jähriger aus den Niederlanden hatte mit seinem Pkw die K23 aus Ahaus-Ottenstein kommend befahren. Er beabsichtigte die B70 zu passieren, um weiter Richtung Vreden-Lünten zu fahren. Dabei missachtete er die bevorrechtigten Fahrzeuge auf der Bundesstraße und es kam auf der Kreuzung zum Zusammenstoß mit einem Pkw und einem Schulbus. Ein 68-jähriger Mann aus Gronau und seine 73-jährige Beifahrerin waren mit dem Auto in Richtung Ahaus-Alstätte unterwegs. Beide erlitten schwere Verletzungen. Ein 50-jähriger Busfahrer aus Velen fuhr in Richtung Vreden und blieb unverletzt. Der 41-jährige leichtverletzte Autofahrer sowie die Schwerletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell