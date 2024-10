POL-BOR: Borken - Aufmerksamer Zeuge entlarvt Ladendiebe

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Am Aabach; Tatzeit: zwischen 26.10.2024, 14.00 Uhr, und 28.10.2024, 07.30 Uhr; Vergeblich versucht in den Rohbau an einer Schule einzudringen haben Unbekannte in Ahaus. Die Täter machten sich gewaltsam an mehreren Türen und Fenstern zu schaffen. Diese hielten dem Einbruchsversuch jedoch stand. Zu dem Geschehen kam es am vergangenen Wochenende an der Straße Am Aabach. Die Polizei sucht ...

