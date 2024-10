Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht auf der Losserstraße

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Losserstraße;

Unfallzeit: zwischen 26.10.2024, 21.00 Uhr, und 27.10.2024, 00.55 Uhr;

In der Nacht zum Sonntag beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten, schwarzen BMW. Der Wagen hatte zwischen 21.00 Uhr und 00.55 Uhr an der Losserstraße in Höhe der Uhlandstraße gestanden und wurde an der linken Fahrzeugseite deutlich beschädigt. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Am Unfallort blieb eine weiße Spiegelkappe zurück, die auf einen 2er BMW als Verursacherfahrzeug schließen lässt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0) zu melden. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell