Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht am Fasanengarten

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Am Fasanengarten;

Unfallzeit: 22.10.2024, zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr;

Am Dienstag der letzten Woche beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eine geparkten, weißen Citroen Kleintransporter. Der Wagen hatte zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr an der Straße Am Fasanengarten gestanden und wurde vorne rechts beschädigt. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Der Halter des Kleintransporters hatte den Schaden zunächst nicht bemerkt. Eine Fehlermeldung im Cockpit veranlasste ihn jedoch eine Werkstatt aufzusuchen. Dort stellte man einen Schaden durch einen Parkrempler in Höhe von 2.000 Euro fest.

Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell