Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung im Top Ten - 18-Jähriger und 27-Jähriger geraten aneinander (27.09.2024)

Singen (ots)

Zwei junge Männer sind am Samstagnacht in einer Diskothek in der Otto-Hahn-Straße aneinandergeraten. Nachdem ein 18-Jähriger die Freundin eines 27-Jährigen ansprach und sie dabei an der Schulter anfasst, kam es zu zunächst zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern, die schließlich darin endete, dass sie sich gegenseitig mit Faustschlägen traktierten. Als der ältere der beiden die Mitarbeiter der Security verständigte, lief ihm der jüngere hinterher und warf ihm schließlich eine Flasche an den Kopf, wodurch der 27-Jährige eine Platzwunde erlitt. Nach Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort, begaben sich beide anschließend selbstständig ins Krankenhaus zur weiteren Behandlung.

Die Polizei ermittelt gegen die beiden Männer wegen Körperverletzung, bzw. gefährlicher Körperverletzung.

