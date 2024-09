Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) Streit eskaliert - Frau fährt Mann gegen Bein (28.09.2024)

Gailingen am Hochrhein (ots)

Am Samstagnachmittag ist ein verbaler Streit zwischen zwei Personen auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Straße "Im Rheinauer" eskaliert. Eine 49-Jährige parkte mit ihrem Auto neben dem Wagen eines 29-Jährigen auf dem Parkplatz des DM. Beim Einsteigen berührte sie mit ihrer Fahrertür die Fahrertür des danebenstehenden Autos. Von dem 29-Jährigen darauf angesprochen kam es zunächst zu einem verbalen Disput in dessen Folge die 49-Jährige Gas gab und den gerade sein Auto beladenden jungen Mann zwischen den Fahrzeugen einklemmte und dabei am Bein verletzte. Anschließend fuhr die Frau einfach davon, konnte jedoch kurze Zeit später durch die Polizisten an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden.

Gegen sie wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Unfallflucht und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

