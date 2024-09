Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Apfel bringt Rollerfahrer zu Fall (29.09.2024)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein auf der Straße liegender Apfel hat am Sonntagnachmittag auf der Neugasse einen Rollerfahrer zu Fall gebracht. Ein 19-Jähriger fuhr mit einem Yamaha Roller auf der Neugasse in Richtung Leutenweg. In einer Kurve verlor der junge Mann aufgrund eines Apfels die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Dabei verletzte er sich an der Schulter. Am Roller entstand geringer Sachschaden.

