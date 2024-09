Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Lkr. Konstanz) Fensterscheibe des Hesse-Museums beschädigt (27./28/.09.2024)

Gaienhofen (ots)

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen ist es zu einer Sachbeschädigung an einem Museum in der Kapellenstraße gekommen. Ein Unbekannter beschädigte die äußere Verglasung eines neben der Eingangstür des Gebäudes gelegenen Fensters. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 9710-0 entgegen.

