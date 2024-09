POL-KN: (Eigeltingen, L440, Lkr. Konstanz) Betrunkener Rollerfahrer baut Unfall (29.09.2024)

Gaienhofen (ots) - Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen ist es zu einer Sachbeschädigung an einem Museum in der Kapellenstraße gekommen. Ein Unbekannter beschädigte die äußere Verglasung eines neben der Eingangstür des Gebäudes gelegenen Fensters. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund ...

mehr