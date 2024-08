POL-PPRP: E-Scooter-Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 26.08.2024, 22:00 Uhr, bis 27.08.2024, 07:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem in der Eckermannstraße abgestellten Auto den dazugehörigen Fahrzeugschein, zwei Gebäudeschlüssel und weitere Unterlagen. Wie der oder die Täter in das Auto gelangten, ist unklar. Aufbruchspuren konnten nicht festgestellt. Der Schaden wird auf rund 25 Euro geschätzt. Wer hat die Tat ...

