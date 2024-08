Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Verletzte Radfahrerin bei Verkehrsunfall mit einem Pkw

Ludwigshafen (ots)

Am 27.08.2024 wurde gegen 14:50 Uhr eine 58-jährige Fahrradfahrerin bei einem Vorfahrtsunfall mit einer 33-jährigen Autofahrerin im Kreuzungsbereich der Oppauer Straße und dem Ostringplatz leicht verletzt. Die Autofahrerin befuhr den Ostringplatz und in den Kreuzungsbereich hinein. Sie missachtete die Vorfahrt der Radfahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Aufgrund des Unfalls wurde die 58-Jährige leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

