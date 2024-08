POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 14-Jährigen

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmorgen (27.08.2024), gegen 07:20 Uhr, war eine 63-jährige Autofahrerin auf der Rheingönheimer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie zunächst an der Kreuzung zum Kaiser-Wörth-Damm das Rotlicht der Ampel missachtete und im Anschluss mit mehreren geparkten Fahrzeugen kollidierte. Im Anschluss setzte die Frau ihre Fahrt fort und konnte erst in der Raschigstraße durch mehrere ...

mehr