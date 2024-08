Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Alkoholeinfluss mehrere Fahrzeuge beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen (27.08.2024), gegen 07:20 Uhr, war eine 63-jährige Autofahrerin auf der Rheingönheimer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie zunächst an der Kreuzung zum Kaiser-Wörth-Damm das Rotlicht der Ampel missachtete und im Anschluss mit mehreren geparkten Fahrzeugen kollidierte. Im Anschluss setzte die Frau ihre Fahrt fort und konnte erst in der Raschigstraße durch mehrere Verkehrsteilnehmer zum Anhalten bewegt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeikräfte fest, dass die Frau erheblich alkoholisiert war. Sie wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen die unter Alkoholeinfluss stehende Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen sie kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit der Unfallverursacherin überprüfen. Durch die Unfälle entstand Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro.

