Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen (27.08.2024), gegen 07:20 Uhr, war eine 43-jährige Radfahrerin auf dem Hohen Weg in Fahrtrichtung Hauptstraße unterwegs. Eine 51-jährige Autofahrerin bog von der Neuhöfer Straße auf die Hauptstraße ab und missachtete die Vorfahrt der Radfahrerin, und touchierte den an das Rad angehängten Kinderanhänger. Die 43-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Ihr zweijähriges Kind blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell