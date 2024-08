POL-OL: ++Westerstede : Verkehrsunfall mit kuriosem Verlauf und umfassenden Bergungsmaßnahmen++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Westerstede : Verkehrsunfall mit kuriosem Verlauf und umfassenden Bergungsmaßnahmen

Oldenburg

Am Freitag, 16.08.2024, verliert ein 25jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Barßel beim Linksabbiegen mit seinem PKW in Westerstede von der Ammerlandallee in die Westersteder Straße aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Infolgedessen gerät er nach rechts von der Westersteder Straße ab und fährt geradewegs in die wasserführende querende Süderbäke. Der 25jährige kann sich selbstständig vor Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Fahrzeug befreien und wird lediglich leicht verletzt. Während der umfassenden Bergungsmaßnahmen durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte wird die L820 für 1,5 Stunden vollgesperrt, so dass es zu leichten Verkehrsstörungen im Feierabendverkehr kommt. Während der Bergungsmaßnahmen ist ein leichter Ausfluss von Betriebsstoffen auf der Wasseroberfläche der Süderbäke festzustellen, so dass eine Ölsperre gesetzt wird. An dem PKW entsteht aufgrund des Wassereintritts in den Fahrgastinnenraum ein wirtschaftlicher Totalschaden.

