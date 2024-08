Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Unfallflucht auf der A 29, Anschlussstelle Varel-Bockhorn++

Oldenburg (ots)

++Am Mittwochabend, dem 14.08.2024, kam es gegen 20:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A 29, Fahrtrichtung Osnabrück, in der Anschlussstelle Varel-Bockhorn, bei dem mehrere Verkehrszeichen beschädigt wurden. Dabei befuhr der noch unbekannte, männliche Fahrzeugführer zunächst die A 29 in Fahrtrichtung Osnabrück mit der Absicht, diese an der Anschlussstelle Varel-Bockhorn zu verlassen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Fahrer mit seinem Kleinwagen in der langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei mehrere Verkehrszeichen im Grünbereich. Laut einer bereits vorhandenen Zeugenaussage hat der Fahrer seinen Pkw anschließend kurzzeitig auf dem rechten Seitenstreifen geparkt, die Unfallörtlichkeit in Augenschein genommen und sich danach unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von geschätzten 200,- Euro. An dem Kleinwagen des Unfallverursachers dürfte ein Frontschaden entstanden sein. Weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder zu dessen Pkw machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 04402/933-0 bei der Autobahnpolizei Oldenburg zu melden.++ (1020913)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell