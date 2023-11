Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Verkehrsunfallflucht

Gelber VW Fox beschädigt

Issum (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit von Samstag (28. Oktober 2023) um 09:00 Uhr bis Montag (30. Oktober 2023) um 15:30 Uhr einen an der Alte Gelderner Straße abgestellten, gelben VW Fox. Die Halterin stellte einen Lackkratzer fest, der sich über die komplette linke Fahrzeugseite erstreckt. Vermutlich ist der Unfallverursacher, der sich pflichtwidrig entfernt hatte, mit einem Fahrzeug mit Anhänger unterwegs gewesen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 zu wenden. (ms)

