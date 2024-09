Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, A81, Lkr. Konstanz) Aggressiver Mercedesfahrer - Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte (29.09.2024)

Singen, A81 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen und andere Verkehrsteilnehmer, die am Sonntagabend auf der Autobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Singen und dem Autobahnkreuz Hegau durch einen aggressiven Mercedesfahrer gefährdet worden sind. Gegen 17.50 Uhr war ein 59-Jähriger mit einem Mercedes auf der A81 in Richtung Singen unterwegs. Nachdem der Mann durch seine aggressive Fahrweise auffiel, verständigte ein Zeuge die Polizei und fuhr ihm anschließend bis in die Duchtlinger Straße hinterher. Bei der dortigen Kontrolle stellten die Beamten neben Alkoholgeruch ausgehend von dem 59-Jährigen eine angetrunkene Bierflasche in seinem Auto fest. Da der Mann einen Alkoholtest verweigerte, nahmen ihn die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus mit.

Die Polizei bittet nun Zeugen und andere Verkehrsteilnehmer, die durch den aggressiven Mercedesfahrer gefährdet worden sind sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell