FW Bremerhaven: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW

Bremerhaven (ots) - Die Berufsfeuerwehr Bremerhaven wurde am 07.03.2024 gegen 14 Uhr in die Straße Im Felde zu einem PKW-Brand alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven, stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand. Ein Trupp unter Atemschutz nahm sofort die Brandbekämpfung auf. Personen wurden nicht verletzt. An dem Einsatz waren insgesamt 8 Einsatzbeamte der Feuerwehr Bremerhaven beteiligt. Über Schadensursache und Schadenhöhe können keine ...

mehr