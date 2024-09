Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Körperverletzung vor dem Top Ten - 26-Jähriger schlägt zu (28.09.2024)

Singen (ots)

In der Nacht auf Samstag ist es vor einer Diskothek in der Otto-Hahn-Straße zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 26-Jähriger schlug einer 21-Jähjrigen und einem schlichtend dazwischen gehenden 20-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete er mit einem Auto von der Örtlichkeit, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung festgestellt werden. Der 21-Jährige erlitt eine Platzwunde an der Stirn und kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Den 26-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung.

