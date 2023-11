Feuerwehr München

FW-M: Saunabrand (Pipping)

München

Mittwoch, 22. November 2023, 21.47 Uhr

Keyserlingstraße

Am Mittwochabend hat im Keller eines Einfamilienhauses die Sauna gebrannt. Der Bewohner konnte unverletzt fliehen.

Der Hausbewohner stellte plötzlich Rauch in seinem Haus fest. Nach einer kurzen Kontrolle bemerkte er, dass der Brand vom Keller aus ging. Bevor er flüchtete öffnete er im kompletten Haus die Fenster. Um Hilfe zu holen, lief er zur nicht weit entfernten Feuerwache 6. Die Kräfte informierten die Integrierte Leitstelle über den Vorfall. Leider war der Löschzug der Wache gerade ausgerückt, wurde aber per Funk an die Einsatzstelle in der Nachbarschaft alarmiert.

Als kurz Zeit später die Einsatzkräfte vor Ort waren, konnten sie den austretenden Rauch bereits sehen. Ein Atemschutztrupp mit einem C-Rohr lief in den Keller und konnte die Flammen schnell löschen. Mit einem Hochleistungslüfter wurden die Räume des Hauses entraucht.

Die Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind der Feuerwehr nicht bekannt, die Polizei ermittelt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

