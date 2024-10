POL-BOR: Gronau - Unfallflucht am Rock'n Popmuseum

Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Am Fasanengarten; Unfallzeit: 22.10.2024, zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr; Am Dienstag der letzten Woche beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eine geparkten, weißen Citroen Kleintransporter. Der Wagen hatte zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr an der Straße Am Fasanengarten gestanden und wurde vorne rechts beschädigt. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten ...

mehr