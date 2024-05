Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Oberbettingen: Unfallverursacher flüchtig

Oberbettingen (ots)

Ein Autofahrer befuhr gestern Abend, gegen 21.15 Uhr, die L 10 von Oberbettingen in Richtung Scheuern. Im Streckenverlauf kam ihm ein weiteres Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Der Fahrer dieses PKW, vermutlich handelte es sich um einen weißen Ford, Modell Focus, geriet plötzlich auf die Fahrbahn des Zeugen und kollidierte zunächst mit dem linken Außenspiegel des PKW und dann touchierte er auch noch dessen linkes Fahrzeugheck. Unbeirrt des Geschehnisses setzte der unbekannte Fahrzeugführer sein Fahrt in Richtung Oberbettingen fort. Im weiteren Verlauf musste ein weiterer Verkehrsteilnehmer dem unbekannten Autofahrer ausweichen. In Höhe der Bahngleise lenkte der Zeuge sein Fahrzeug auf den Bürgersteig, um eine Kollision zu verhindern. Am PKW des flüchtigen Autofahrers dürfte durch die Kollision ebenfalls ein Schaden an der linken Fahrzeugseite entstanden sein. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-9626-0.

