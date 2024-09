Polizei Mettmann

POL-ME: 40-Jähriger verunfallt alkoholisiert mit E-Scooter - Monheim am Rhein - 2409029

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Samstag, 7. September 2024, verunfallte ein alkoholisierter 40-Jähriger in Monheim am Rhein mit seinem E-Scooter und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 1:50 Uhr befuhr ein 40-jähriger Düsseldorfer auf seinem E-Scooter die Straße Zehlendorfer Weg. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er während der Fahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden.

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Rettungskräfte, die den schwer Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Da die Einsatzkräfte der Polizei in der Atemluft des Mannes Alkoholgeruch feststellten, ordneten sie zur weiteren Beweisführung die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an. Aufgrund der Verletzungen war ein Atemalkoholtest bei dem 40-Jährigen nicht möglich.

Die Beamtinnen und Beamten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Düsseldorfer ein.

