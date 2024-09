Polizei Mettmann

POL-ME: Streifenwagen kollidiert mit Ford Mondeo - Monheim am Rhein - 2409027

Mettmann (ots)

In Monheim am Rhein kam es bereits am Freitag (6. September 2024) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Streifenwagen der Polizei und einem Ford Mondeo. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand ein hoher Sachschaden.

Folgendes war geschehen:

Gegen 14:10 Uhr war die Besatzung eines Streifenwagens mit Sonder- und Wegerechten in ihrem Ford S-Max über die Opladener Straße in Richtung Langenfeld unterwegs.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen fuhr der 26-jährige Polizist am Steuer des Streifenwagens hierzu mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn an der Kreuzung mit der Straße "Am Kieswerk" bei Rotlicht zeigender Ampel weiter geradeaus.

Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Ford Mondeo eines 55-jährigen Monheimers, der in diesem Moment mit seinem Auto von links kommend auf die Opladener Straße abbiegen wollte.

Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt - allerdings waren die beiden Fahrzeuge nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten daher in der Folge abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte nach ersten Schätzungen bei über 10.000 Euro liegen.

