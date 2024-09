Polizei Mettmann

POL-ME: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei bittet um Hinweise zu Wohnungseinbrecher - Hilden - 2409024

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits am 5. Juni berichtete, drang am Dienstag (4. Juni 2024) gegen 12:30 Uhr ein bislang noch unbekannter Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Hummelsterstraße ein (siehe Pressemeldung unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5794165). Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen entwendete er Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro.

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Nachdem bisherige Ermittlungen bislang nicht zum Täter geführt haben, wendet sich die Kreispolizeibehörde Mettmann nun auf Beschluss des Amtsgerichtes Düsseldorf mit Aufnahmen aus der Überwachungskamera aus der Wohnung an die Öffentlichkeit. Die Aufnahmen zeigen den Täter bei seinem Einbruch in die Wohnung, sie sind dieser Pressemeldung zum Download beigefügt und zudem im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/145495

Die Polizei fragt:

Wer erkennt den Mann wieder oder kann die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariates durch sonstige Hinweise unterstützen? Sachdienliche Informationen nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

