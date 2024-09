Polizei Mettmann

POL-ME: 71-Jähriger überrascht Einbrecher - Täter konnten fliehen - Velbert - 2409025

Mettmann (ots)

In Velbert sind am Freitagmorgen (6. September 2024) zwei bislang noch unbekannte Männer in ein Haus am Hülsenbusch eingebrochen. Hierbei wurden sie von dem Hauseigentümer überrascht, woraufhin das Duo flüchtete.

Folgendes war geschehen:

Eigenen Angaben zu Folge hatte sich der Velberter gegen 9:30 Uhr im Untergeschoss seines Hauses aufgehalten, als er verdächtige Geräusche aus dem Erdgeschoss wahrnahm. Als er nach dem Rechten schauen wollte, kamen ihm zwei Männer entgegen, die ihn zur Seite schubsten und davon rannten. Hierbei wurde der Velberter leicht verletzt.

Etwa 45 Minuten später brachte der Mann den Vorfall der Polizei gegenüber zur Anzeige - bei der daraufhin eingeleiteten Fahndung konnten jedoch leider keine verdächtigen Personen mehr angetroffen werden.

Im Haus stellte die Polizei fest, dass die Haustür aufgehebelt und mehrere Räume im Erdgeschoss durchsucht worden waren. Nach ersten Erkenntnissen wurden unter anderem Armbanduhren entwendet.

Die Einbrecher sollen etwa 20 bis 30 Jahre gewesen sein und ein "südländisches Erscheinungsbild" gehabt haben. Einer trug eine Jeans, der andere ein weißes Oberteil. Nähere Beschreibungen liegen der Polizei leider nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell