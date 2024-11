Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Hirschlanden: Seniorin wird Opfer von Betrügern

Ludwigsburg (ots)

Eine Seniorin aus Hirschlanden wurde am Donnerstag (14.11.2024), gegen 16:30 Uhr, Opfer der dreisten Betrugsmasche "Schockanruf". Noch unbekannte Täter riefen die Geschädigte an, gaben sich als Polizeibeamte aus und machten der Seniorin glaubhaft, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe. Hierbei soll ein Kind ums Leben gekommen und die Mutter soll schwerverletzt im Krankenhaus sein. Um eine Haftstrafe der Tochter zu umgehen, wurde die Seniorin aufgefordert, sämtlichen Goldschmuck zusammenzutragen und an eine Kontaktperson zu übergeben.

Als die Seniorin mit dem Schmuckbeutel vor die Haustür trat, wartete dort schon eine männliche Person, um die Wertsachen entgegenzunehmen. Bei dem Abholer soll es sich um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten schlanken Mann mit dunkelbraunen, kurzen Haaren gehandelt haben. Er soll eine graue Jogginghose und schwarze Oberbekleidung sowie Sportschuhe getragen haben. Der Wert des übergebenen Schmuckes kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Abholer, geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell