POL-ANK: Tanklastzug verliert Rohöl auf der B 111 zwischen Zinnowitz und Wolgast - erhebliche Verkehrseinschränkungen

Wolgast (ots)

Heute Morgen (19.07.2024) gegen 10:15 Uhr teilte die Rettungsleitstelle einen Tanklastzug auf der B 111 mit, der Rohöl verliert. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten auf der Strecke von Lütow nach Zinnowitz eine ca. 1,5 km lange Ölspur feststellen. Ein weiterer Hinweis ging ein, dass die Ölspur sich sogar bis nach Wolgast zieht. Hier konnte schließlich ein Tanklastzug an einer Tankstelle festgestellt werden. Ein unverschlossener Tankdeckel wurde als Ursache für das Austreten des Öls bestimmt. Laut Angaben des 46-jährigen deutschen Fahrzeugführers schwabbte das Öl während der Fahrt aus dem unverschlossenen Tankdeckel. Nach Reinigung des Außentanks und der Hinterachse konnte der Tanklastzug seinen Weg fortsetzen.

Zur Beseitigung der Ölspur wurde die Freiwillige Feuerwehr Wolgast und Zinnowitz sowie eine Reinigungsfirma für Bundesstraßen beauftragt. Die Reinigungsarbeiten dauern derzeit noch an, weshalb es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommt. Fahrzeuge, die die Insel verlassen wollen werden gebeten, über die Zecheriner Brücke zu fahren. Inselseitig kommt es derzeit aufgrund der Vollsperrung in Wolgast zu einem Rückstau bis Zinnowitz. Da die Reinigungsmaßnahmen sich noch bis in die Abendstunden ziehen, wird die Polizei durch verkehrsregulierende Maßnahmen in den Straßenverkehr eingreifen.

