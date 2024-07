Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall auf der B 109 bei Klein Bünzow mit einer Schwerverletzten

Klein Bünzow (ots)

Heute Nachmittag (17.07.2024) gegen 13:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Pkw auf der B 109 in Klein Bünzow auf Höhe des Abzweigs Salchow.

Die 23-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines Pkw VW befuhr die B 109 aus Richtung Karlsburg kommend in Richtung Anklam. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Die 23-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum nach Greifswald geflogen.

Am Pkw und am Baum entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die B 109 blieb zur Unfallaufnahme für ca. eine halbe Stunde voll gesperrt. Ab 14:30 Uhr wurde der Verkehr dann halbseitig vorbeigeleitet. Nach erfolgter Bergung des Fahrzeugs konnte die B 109 gegen 15:40 Uhr wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell