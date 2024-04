POL Schwaben Nord: Verletzte Person

Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Samstag (20.04.2024) gegen 05.15 Uhr ist ein 26-Jähriger in eine Wohnung in der Saarburgstraße eingedrungen, um dort zu schlafen. Dies gefiel dem Ehepaar nicht. Der 26-Jährige schlug die Scheibe der Terrassentür ein und begab sich ins Schlafzimmer. Dort legte er sich ins Ehebett. Als die Beamten den 26-Jährigen weckten, gab er an, in seiner eigenen Wohnung zu sein. Der stark ...

mehr