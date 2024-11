LPI-GTH: Berauscht

Ilmenau (ots) - In der Zeit zwischen gestern, 15.00 Uhr und heute Morgen, 07.30 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam in ein Baustellengebäude in dem Stadtweg ein und entwendeten von dort Werkzeuge der Marke "Greenworks" im Wert von rund 1.000 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0301604/2024) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

mehr