Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autofahrerin kollidiert beim Abbiegen mit E-Scooterfahrerin

Neuss (ots)

Am Dienstag (18.06.), gegen 12:45 Uhr, kam es an der Kreuzung Bonner Straße / Norfer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 70 Jahre alten Autofahrerin und der 36 Jahre alten Fahrerin eines E-Scooters. Die Zweiradfahrerin wurde bei der Kollision schwer verletzt.

Da Autofahrerin hatte die Bonner Straße in Richtung Römerplatz befahren. An der Kreuzung Bonner Straße / Norfer Straße wollte die 70 Jahre alte Frau aus Neuss nach rechts abbiegen. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen der Polizei die auf dem Radweg in gleicher Richtung geradeaus fahrende Scooterfahrerin.

Die 36 Jahre alte Frau aus Neuss wurde aufgrund ihrer schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat 1 in Neuss übernommen.

Die Polizei rät:

Tipp 1

Trotz aller eigenen Vorsicht und Beachtung aller Regeln kann man als Zweiradfahrer in gefährliche Situationen geraten oder in einen Unfall verwickelt werden. Manchmal kann bereits ein einfaches Sturzgeschehen zu schwerwiegenden Verletzungen führen. Umso wichtiger ist das Tragen eines geeigneten Schutzhelms. Der Polizei ist bewusst, dass der Helm nicht vor einem Unfall schützt - er kann aber die Folgen minimieren. Mehr erfahren Sie auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/schuetzen-sie-ihren-kopf.

Tipp 2

Sicherheit durch Sichtbarkeit! Achten Sie auf Ihre Erkennbarkeit, beispielsweise durch helle oder reflektierende Bekleidung und die Benutzung vorhandener Beleuchtungseinrichtungen auch am Tag. Denken Sie daran: Schlechte Sichtverhältnisse bestehen nicht nur bei Dunkelheit, sondern auch bei Dämmerung, Regen, Nebel oder Schneefall.

