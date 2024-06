POL-NE: Mehrere Ladendiebstähle - Person festgenommen

Dormagen (ots) - In der Zeit von Samstag (15.06.), circa 13:00 Uhr, bis Montag (17.06.), etwa 10:25 Uhr, kam es in Dormagen zu einem Einbruch in eine Lagerhalle am Zinkhütterweg. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen verschafften sich über das Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zu der Halle und entwendeten einen Fahrzeugschlüssel sowie einen dazugehörigen weißen Ford Transit mit dem Kennzeichen "NE-PS62". Ebenfalls ...

