LPI-J: E-Scooter ohne Kennzeichen

Weimar (ots) - Am Samstagmorgen fuhr ein 79-jähriger Dacia-Fahrer aus Hottelstedt kommend in Richtung Ottstedt am Berge. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, der Pkw überschlug sich und landete auf dem Dach. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Dieser musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

