Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unsichere Fahrweise führt zu Blutprobenentnahme

Heldrungen (ots)

Ein Radfahrer fiel einer Streife am Sonntagabend in der Bahnhofstraße aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Der 43-Jährige wies eine Atemalkoholkonzentration von annähernd zwei Promille auf. In einem nahegelegenen Klinikum wurde dem Radfahrer zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen. Seinen "Drahtesel" musste er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen schieben, da die Fahrt durch die Beamten der Polizeibeamten der Polizeistation Artern untersagt wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell