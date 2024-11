Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit Zeugenaufruf

Bereits am Donnerstag, den 21.11.2024, in der Zeit von 07:15 Uhr bis 07:30 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem PKW den Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Oldenburger Straße. Im weiteren Verlauf beabsichtigte dieser über eine erhöhte Grundstücksbegrenzung auf einen anliegenden Schotter-Parkplatz zu gelangen. Hierbei kam es zu einer Beschädigung des Kopfsteinpflasters. Danach entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Fahrzeug nicht zugelassen

Am Dienstag, den 26.11.2024, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 31-jährigen PKW-Fahrer aus Sulingen auf dem Gelände eines Autohofes an der Harmer Straße. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Sulinger nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und der PKW nicht zugelassen war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren eingleitet.

Lohne - Tageswohnungseinbruch

Am Dienstag, den 26.11.2024, in der Zeit von 17:20 Uhr bis 19:40 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Rotkehlchenweg in Lohne. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Montag, 25.11.2024 (23:00 Uhr), bis Dienstag, 26.11.2024 (07:55 Uhr), beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW (Renault) in der Brägeler Straße. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442/808460 entgegen.

