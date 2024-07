Polizei Aachen

POL-AC: Geschwindigkeitsmessungen in Kornelimünster und Eschweiler-Dürwiss

Aachen/Eschweiler (ots)

Die Polizei Aachen hat in den vergangenen Tagen wieder Geschwindigkeitsmessungen an Beschwerdestellen durchgeführt.

In der Straße Romerich in Aachen-Kornelimünster haben Anwohner in der Vergangenheit immer wieder Geschwindigkeitsüberschreitungen bei der Polizei gemeldet. Bereits im März dieses Jahres konnten Beamte der Aachener Polizei einen 27-Jähriger Autofahrer mit gemessenen 111 km/h in der dortigen 30er-Zone aus dem Verkehr ziehen (siehe dazu unsere Meldung vom 26.03.24 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/5744206).

Die Stadt Aachen stellte nun bei erneuten Messungen wieder signifikante Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Die Polizei führte daraufhin Lasermessungen durch. Gestern Abend (23.07.2024) wurden innerhalb von drei Stunden 7 Verstöße gemessen (5x Verwarngeld, 2x Ordnungswidrigkeitenanzeige).

Mehr war an einem Abend der vergangenen Woche auf der Alsdorfer Straße in Eschweiler in Fahrtrichtung Dürwiss los. Hier überschritten innerhalb von fünf Stunden 91 Fahrerinnen und Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. 72-Mal blieben die Überschreitungen im Verwarngeldbereich, 19 Fahrerinnen und Fahrer müssen mit einem Bußgeld rechnen. Ein Fahrzeug überschritt die Geschwindigkeit sogar um 41 km/h, gefolgt von drei Verstößen bei einer Überschreitung von mehr als 30 km/h.

Die Polizei Aachen wird immer wieder in unregelmäßigen Abständen Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen insbesondere an Beschwerdestellen durchführen. Um den Kontrolldruck auf Raser und Verkehrssünder hochzuhalten und die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten, ist die Polizei auch auf die Mithilfe von Bürgerinnen und Bürger sowie Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer angewiesen: Scheuen Sie sich nicht der Polizei Örtlichkeiten zu melden, die in Ihren Augen besonders kontrollbedürftig sind und welche die Ordnungshüter im Blick behalten sollten. (kg)

